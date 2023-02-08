В британской разведке рассказали о тактике боев в дельте Днепра

Министерство обороны Великобритании описало тактику боев за дельту Днепра.

Об этом сообщает британская разведка.

Там считают очень маловероятным, что рф попытается форсировать Днепр.

Отмечается, что с тех пор, как в ноябре 2022 года рф вывела свои войска с западного берега Днепра, в сети островов и водных путей, составляющих дельту Днепра, продолжались боевые действия и разведка.

В разведке Великобритании сообщили, что оккупанты использовали небольшие лодки, чтобы сохранить свое присутствие на ключевых островах, а Украина несколько раз успешно использовала дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских аванпостов.

Кроме того, обе стороны разместили небольшие группы на Кинбурнской косе.

Как заявили в Минобороны Британии, обе стороны, вероятно, стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о попытках противника начать большое наступление через реку.

Напомним, что по данным ISW рф не готова к широкомасштабному наступлению в поставленные нереалистичные сроки.