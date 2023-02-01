Российский неонацист Мангушев, устраивавший выступление с черепом украинца, умер после пулевого ранения в голову от своих «коллег»

Создатель российской ЧВК «Енот» и неонацист Игорь Мангушев умер 8 января в больнице после пулевого ранения в затылок на войне, которое его жена назвала казнью.

О смерти неонациста сообщают российские пропагандисты.

Мангушев известен как экс-лидер ЧВК «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»), которая была создана на базе российского националистического движения «Светлая Русь» и ассоциации военно-патриотических клубов «Резерв». «Еноты» участвовали в военных кампаниях на востоке Украины и в Сирии, а также при аннексии Крыма. Также его называли «политтехнологом» и сообщали, что он связан с «фабрикой троллей» Евгения Пригожина, в чем он сам признавался. Также по заказу Пригожина занимался организацией провокаторов, которые за деньги работали против Любови Соболь на выборах в Мосгордуму — придумал историю с «подпольным» цехом по штамповке поддельных подписей за выдвижение Соболь. По данным «Новой газеты», за «комплекс мероприятий «Любовь» ему заплатили 300 тысяч рублей.

В августе 2022 года Мангушев провел стендап с черепом в руке. Со сцены он заявил, что это череп украинского солдата, убитого под «Азовсталью», и что все украинцы должны быть уничтожены.

«Наша война — это война с идеей. С идеей Украины, как антироссийского государства. Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли «Малороссии» должны быть возвращены назад», - заявил Мангушев. «Все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены», — говорил Мангушев.

Мангушев говорил к украинцам с посланием: «Мы сожжем ваши дома, убьем ваши семьи, отберем ваших детей и вырастим их русскими».

Власти Украины после публикации видео официально обратились в ООН. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что видео с выступлением Мангушева является ещё одним доказательством нарушения Россией международного гуманитарного права.

4 января российские пропагандисты опубликовали видеообращение Татьяны Азаревич, которая называет себя женой Игоря «Берега» Мангушева и сообщает, что над ее мужем устроили расправу в тылу, но делом никто не занимается. Также Азаревич заявляет, что Мангушев — военнослужащий российской армии, капитан 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8й армии вс рф. Ранее было известно, что Мангушев находится на территории Украины в рядах наемников.

«Мой муж в ночь с 3-го на 4-е февраля этого года, находясь в тылу в городе Стаханов Луганской Народной Республики, при неустановленных обстоятельствах получил пулевое ранение в голову. Со слов врачей, это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозгу. Предположительно, это пистолетная пуля 9 мм. Насколько мне известно, хотя прошли уже почти сутки с момента его нахождения раненым и госпитализации, никаких следственных действий до сих пор не проведено. И даже не заведено уголовное дело. Хотя, судя по характеру ранения, было покушение на убийство. Или даже казнь. Поскольку, со слов врачей, выстрел был произведен с близкого расстояния, в область затылка под углом в 45 градусов, сверху-вниз. Кроме того, он до сих пор не транспортирован в надлежащее лечебное учреждение. Хотя, по словам врачей, его состояние позволяет транспортировку. А в той больнице, где он находится, его отказываются оперировать, ссылаясь на отсутствие технической возможности и необходимой аппаратуры», – говорила Азаревич.

Напомним, как экс-командир убитого кувалдой Нужина, которому удалось сбежать в Норвегию, заявил, что знает о 10 случаях казни «вагнеровцев».

В Центре национального сопротивления также заявляли, что оккупанты расстреливают своих командиров, которые медлят с исполнением приказов.