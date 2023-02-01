Николаевские СБУшники заочно объявили подозрение предателю из ВМС, который сейчас служит заместителем капитана российского десантного корабля

В Николаеве СБУ сообщила о подозрении бывшему офицеру ВМС Украины в госизмене.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Николаевской области.

По данным следствия, во время временной оккупации территории АР Крым и воинской части в Севастополь офицер перешел на сторону врага и продолжил проходить военную службу в составе военно-морских сил российской федерации.

Известно, что предатель отказался исполнять обязанности несения военной службы в ВСУ и проходит службу в составе Черноморского флота рф в должности заместителя командира большого десантного корабля «Новочеркасск».

С 24 февраля большой десантный корабль Новочеркасск находится на боевом дежурстве в Черном море и принимает непосредственное участие в вооруженной агрессии против Украины.

В частности, этот десантный корабль блокирует морские порты и подходы к ним (территориальное море и внутренние водные пути), чем препятствует выходу судов торгового флота для экспорта сельхозпродукции и способствует глобальному международному продовольственному кризису.

Предателю заочно сообщено о подозрении по фактам государственной измены и дезертирства по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины.

Приказом Министра обороны Украины изменник и дезертир лишен офицерского звания.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.