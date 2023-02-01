Николаевские СБУшники заочно объявили подозрение предателю из ВМС, который сейчас служит заместителем капитана российского десантного корабля

В Николаеве СБУ сообщила о подозрении бывшему офицеру ВМС Украины в госизмене.
Об этом сообщили в Управлении СБУ в Николаевской области.
По данным следствия, во время временной оккупации территории АР Крым и воинской части в Севастополь офицер перешел на сторону врага и продолжил проходить военную службу в составе военно-морских сил российской федерации.
Известно, что предатель отказался исполнять обязанности несения военной службы в ВСУ и проходит службу в составе Черноморского флота рф в должности заместителя командира большого десантного корабля «Новочеркасск».
С 24 февраля большой десантный корабль Новочеркасск находится на боевом дежурстве в Черном море и принимает непосредственное участие в вооруженной агрессии против Украины.
В частности, этот десантный корабль блокирует морские порты и подходы к ним (территориальное море и внутренние водные пути), чем препятствует выходу судов торгового флота для экспорта сельхозпродукции и способствует глобальному международному продовольственному кризису.
Предателю заочно сообщено о подозрении по фактам государственной измены и дезертирства по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины.
Приказом Министра обороны Украины изменник и дезертир лишен офицерского звания.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.