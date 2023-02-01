Генсек Европейского института Омбудсмана вывез из Австрии в рф двух украинских детей, – Лубинец

Генеральный секретарь Европейского института Омбудсмана, член правления ЕИО и заместитель омбудсмана Тироля доктор Йозеф Зигеле вывез из Австрии на территорию рф двух украинских детей.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Отправил срочное письмо членам Европейского института Омбудсмана о выходе из этого объединения. Этот шаг стал следствием того, что двое украинских детей, находившихся на территории Республики Австрия из-за российской вооруженной агрессии, «правозащитник Европейского института Омбудсмана (ЕИО)» вывезли на территорию РФ. По информации СМИ, это сделал Доктор Йозеф Зигеле, Генеральный Секретарь ЕИО, член Правления ЕИО и Заместитель Омбудсмана Тироля. Властями Австрии начато официальное расследование действий И. Зигеле», – написал Лубинец.

Украинский омбудсмен отметил, что эти факты нарушают статьи 49, 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которые запрещают осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории и возлагают на оккупационное государство обязанность принять все необходимые меры для облегчения процедуры установления личности детей и их семейных связей.

Указанные факты, а именно насильственная передача детей одной группы в другую, являются одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 г. «О предотвращении преступления геноцида и наказании за него».

«В Европейском институте Омбудсмана по моей просьбе не провели внутреннее расследование и не применили соответствующих санкций к господину Зигеле, поступок которого противоречит цели основания Института и свидетельствует о его предвзятости. Президент Института господин Драган Милков проигнорировал мои запросы. Считаю, что подобные действия наносят ущерб национальным интересам Украины, в то время, когда продолжается кровавая полномасштабная война. Отмечаю, что возвращение каждого депортированного ребенка является сверхсложным процессом, требующим титанических усилий и времени! Обратился к коллегам, являющимся членами Института, рассмотреть возможность немедленного выхода из Европейского института Омбудсмана и осудить действия его руководства», – добавил Лубинец.

В то же время украинский омбудсмен выразил благодарность своим коллегам, вышедшим из ЕИО – омбудсману Республики Латвия Юрису Янсонсу и омбудсману Республики Литва Эрике Леонайте.

«Считаю, что все члены организации, которые являются сторонниками демократических принципов, для которых права человека не являются пустыми словами, не могут оставаться в стороне от данной ситуации и продолжать свое членство в ЕИО», – подытожил украинский омбудсмен.

Напомним, что в Украину удалось вернуть 128 депортированных в рф детей.