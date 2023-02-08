Следователи по делу сбитого Boeing заявили, что лично путин разрешил передать террористам систему «Бук»

Совместная следственная группа (JIT) по делу о крушении малазийского Boeing 777 рейса MH17, который в 2014 году был сбит над Донбассом, опубликовала новый отчет. По данным следователей, есть веские признаки того, что решение поставить террористам систему «Бук» принимал президент России Владимир Путин.

Об этом говорится в отчете JIT, пишет Громадське.

Следователи отмечают, что Окружной суд Гааги уже признал контроль россии над террористами «ДНР» с 2014 года, несмотря на отрицание российского правительства. По данным JIT, после того, как сепаратисты попросили зенитные комплексы большей дальности, их просьба обсуждалась во второй половине июня 2014 г. в администрации президента России. После этого запрос передали министру обороны и президенту России и наконец удовлетворили его.

Из телефонных разговоров российских чиновников, в частности помощника ставленника оккупантов в Крыму Сергея Аксенова, следователи JIT выяснили, что только один человек – «первый» – мог принять решение о военной поддержке. В записанном разговоре помощник Аксенова говорит, что речь идет не о генералах или министре обороны. Решение даже отложили на неделю, потому что этот первый был на саммите во Франции. Как известно, в это время там находился президент России Владимир Путин.

JIT указывает, что неизвестно, прямо ли в запросе террористов упоминается система «Бук». Но чуть позже им дали более тяжелые ЗРК, в частности «Бук», сбивший MH17. Хотя в отчете представлено много новой информации о разных причастных людях, пока доказательства недостаточно конкретны, чтобы привести к новым судебным преследованиям.

В частности, сейчас невозможно подтвердить личности членов экипажа «Бука», а другая конкретная информация об этом отсутствует. Также невозможно выяснить, почему они выпустили ракету «Бук» по MH17, какова была их задача, и какую информацию у них было, когда они стреляли.

«Хотя мы говорим о весомых признаках, высокая планка полных и убедительных доказательств не достигнута. Кроме того, президент пользуется иммунитетом в своей должности главы государства», - заявили в JIT.

Напомним, в ноябре 2022 года суд в Гааге признал виновными в деле MH17 троих подозреваемых – Игоря Гиркина-Стрелкова, Леонида Харченко и Сергея Дубинского. Они заочно получили пожизненное заключение.