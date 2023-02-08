В Запорожье СБУ закрыла ботоферму, работавшую на оккупантов

СБУ разоблачила в Запорожье вражескую ботоферму, призывавшую донатить в поддержку оккупантов.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Несколько тысяч ботов «разгоняли» дезинформацию об обстановке на южном фронте, популяризировали российские оккупационные группировки и призывали донатить в их поддержку. Кроме этого, они занимались дискредитацией командования Сил обороны и подстрекали украинских граждан уклоняться от мобилизации.

В качестве первоисточника для распространения деструктивного контента использовали телеграмм-канал вражеского пропагандиста рогова, представляющего оккупационную администрацию Мелитополя. Уже в самом начале своей деятельности ботоферма насчитывала почти 2 тысячи фейковых аккаунтов, распространявших пророссийские нарративы якобы от имени местных жителей.

В дальнейшем вражеская «ячейка» должна была стать «ударной силой» в проведении масштабных информационных диверсий агрессора в прифронтовых районах области. Незаконную деятельность организовал местный специалист информационных и телекоммуникационных технологий. Компьютерную технику для подрывной работы он разместил в одном из арендованных офисных помещений в центре города.

Специализированное оборудование, которое использовал злоумышленник, позволяло ежедневно регистрировать новые анонимные аккаунты в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.