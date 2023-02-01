Оккупанты под предлогом обысков и фильтрации грабят жителей сел на Херсонщине

В населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововолодимировка Херсонской области российские оккупационные войска проводят ежедневные обыски, бесчинства и грабежи местных жителей.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что оккупанты похищают бытовую технику, телефоны и все ценные вещи.

В Новотроицком Херсонской области оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения. В первую очередь, это касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной администрацией и выходить на работу. Также захватчики угрожают, что лица, которые до марта не получат российские паспорта, будут автоматически подпадать под фильтрационные мероприятия.