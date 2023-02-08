Экс-чиновника «Энергоатома» подозревают в махинациях почти на ₴94 миллиона

Бывшему генеральному директору «Энергоатом-Трейдинг» (обособленному подразделению «НАЭК «Энергоатом») НАБУ и САП сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Следствие установило, что в сентябре 2020 года НАЭК «Энергоатом» организовал аукцион по продаже электрической энергии. В нем приняли участие 32 компании. Подозреваемый (в настоящее время – руководитель одного из филиалов «Укрзализныци») создал условия, при которых победителем стала «нужная» компания, которая приобрела электроэнергию по цене всего 1120 грн за 1 МВт/ч. В то время как другие участники аукциона предлагали более выгодные цены – до 1300 гривен.

В результате продажи 1465 тысяч МВт/ч электроэнергии по заниженной цене госпредприятие потеряло 93,76 миллиона гривен.

В сентябре директором "Энергоатом-Трейдинга" был Алексей Статник, сейчас он работает директором "Энергосбыта" в составе "Укрзализныци", передает "Ліга.net".