Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии выросло до 11,7 тысяч человек

Число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений, произошедших 6 февраля, достигло 11 719 человек.

Об этом сообщает Укринформ.

– Количество смертей в Турции на данный момент составляет 9 057, количество раненых – 52 979 по всей стране, количество разрушенных зданий – 6444, – сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает AFAD, количество привлеченных к спасательно-розыскной операции превысило 98 тысяч и спасатели продолжают прибывать.

The Guardian пишет, что в Сирии общее число погибших – не менее 2 662 человек. В Сирии заявляют о катастрофической ситуации из-за отсутствия средств для спасения и оказания медицинской помощи, также не хватает спасателей и спецтехники.