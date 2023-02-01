Музей в Нью-Йорке переименовал картину Дега «русские танцовщицы» в «Танцовщицы в украинском наряде»

Музеи мира переименовывают картины французского импрессиониста Эдгара Дега «русские танцовщицы» в «Танцовщицы в украинском наряде». Это сделали в Музее Метрополитен в Нью-Йорке.
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Ранее Национальная Лондонская галерея отозвалась на призывы украинских представителей искусства исправить названия картин Дега. Галерея переименовала картину в середине марта 2022 года.
В 1899 году Дега создал серию композиций, посвященных танцовщицам в украинском народном наряде. Тема отражает всплеск интереса Франции к искусству и культуре Украины, которая тогда была частью российской империи после политического союза Франции с этой империей в 1894 году.
Напомним, Музей Гетти в Лос-Анджелесе не изменил название, но весной 2022 добавил объяснение к картине:
«Так называемые русские танцовщицы в этой пастели – украинские танцовщицы, они выступали во Франции в конце XIX века в составе народных танцевальных коллективов… К сожалению, несмотря на важность и уникальность украинской культуры, во Франции этих танцовщиц обобщенно называли «русскими танцовщицами». Сам Дега (ложно) так назвал серию работ, и его названия остались, хотя он уважал украинцев за то, что они сохранили свою культуру и традиции, невзирая на века репрессий», - сказано в описании на сайте музея.