ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский объяснил, почему важно держать оборону Бахмута

Уже 351-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 8 февраля, можно прочитать по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 9 февраля.

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00:25 Бои за Бахмут продолжаются уже шесть месяцев. Однако украинские военные должны держаться, пока Украина не получит необходимое вооружение.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Le Figaro, пишет Цензор.НЕТ.

– Вы должны смотреть на это с точки зрения военных и спецслужб. Весь этот вопрос времени. Во время войны время не имеет того же значения. Мы должны держаться, пока не получим оружие, – заявил он.

Зеленский добавил, что со стратегической точки зрения Бахмут не очень важен, поскольку оккупанты полностью разрушили город своей артиллерией.

– Но если они возьмут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута? – подчеркнул он.

00:19 Премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время выступления в парламенте в среду объявил, что Лиссабон передаст Киеву три танка Leopard 2 в следующем месяце.

Об этом сообщает "Украинская правда".

– Сейчас мы реализуем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2 и, согласно плану, мы сможем отправить (Украине) три из них в марте. Это то, над чем мы работаем, – сказал Кошта парламентариям.

00:17 В Бердянске прогремели четыре мощных взрыва в центре города, сообщает Бердянская городская военная администрация.