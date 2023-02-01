Николаевские десантники сорвали попытку наступления оккупантов и заставили их бежать, бросая раненых

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады накрыли огнем оккупантов, которые хотели атаковать позиции николаевских десантников возле Марьинки.

Об этом говорится в сообщении бригады.

В 79-й ОДШБр рассказали, что на днях противник силами до взвода пехоты попытался незаметно подойти к позициям одного из подразделений 79-ки, чтобы резким штурмом захватить их. Для этого вражеские бойцы двигались по посадке.

«Впрочем, воздушная разведка маруновых беретов из Николаева вовремя заметила выдвижение противника. Командиром десантного подразделения было принято решение немного подпустить штурмовое подразделение оккупантов, чтобы оно вышло на хорошо пристреленный участок. По сути, противнику заранее был подготовлен огневой мешок», - рассказали в бригаде.

Когда вражеская пехота вошла в определённое место, десантники открыли по ней прицельный огонь из станковых гранатометов и пулеметов. Понеся многочисленные потери, оккупанты сбежали, бросая оружие и раненых товарищей.