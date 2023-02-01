«Он потерял Украину»: Байден считает, что путин не сможет одержать победу на войне

Президент россии владимир путин «уже потерял Украину» и не сможет одержать победу.

Об этом заявил президент США Джо Байден в эфире телепрограммы PBS NewsHour.

Американский лидер акцентировал внимание на неограниченной помощи США для украинского правительства.

«Путин никак не сможет (победить, - ред.) он уже потерял Украину», – подчеркнул Байден.

Президент США выразил гордость за то, то ему удалось «полностью объединить НАТО» после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Само начало большой войны Байден называет испытанием века, для Америки и всего мира.

«Президент рф думал, что после вторжения его будут приветствовать в Украине все русскоязычные и скажут: «Заходи». Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, будет бояться и ничего не сделает», — прокомментировал он.

Джо Байден заявил о продолжении координации действий НАТО для поддержки Украины, несмотря на военные амбиции Путина.

Президент США коснулся вопроса критики республиканцев в Конгрессе за выделение Украине финансовой и военной помощи.

«Если эти ребята не хотят помогать Украине, то что они будут делать, когда россия через Украину или беларусь пойдет в другие страны?» — спросил он.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии заявил, что путин уже проиграл в войне, как Гитлер в 1943 году.