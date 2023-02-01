Премьер Польши рассказал, что должна сделать рф, чтобы вернуться в круг цивилизованных государств

Россия сможет вернуться в группу цивилизованных государств только при условии прекращения ею агрессивной войны и депутинизации.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Corriere della Sera.

По его словам, переговоры с террористами невозможны.

«А россия сейчас стала террористическим государством. Ежедневные бомбардировки городов, атаки на гражданские объекты, убийства женщин и детей - масштабы военных преступлений россии просто ужасны, и пока это не прекратится, говорить не о чем», - сказал он.

Еще одно условие возвращения россии в группу цивилизованных государств - депутинизация.

«Но именно сами россияне должны демонтировать эту квазитоталитарную систему, созданную президентом путиным. Тогда появится надежда на другое будущее отношений между россией и ЕС», - считает Моравецкий.

По его словам, почти через год после агрессии против Украины всем должно быть понятно, что возвращение к довоенному состоянию невозможно.

«В Германии были убеждены, что можно отвлечь москву от имперских устремлений с помощью коммерческого обмена и одновременно, что не стоит «раздражать медведя» Оба предположения оказались ошибочными. Для россии энергоресурсы выполняют ту же функцию, что и танки: они являются инструментами завоевания и зависимости», - отметил польский премьер.