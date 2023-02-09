В ГУР заявили, что путин не достиг ни одной из целей, озвученных в начале полномасштабного вторжения в Украину

Российский диктатор владимир путин не достиг никаких стратегических задач и целей, которые объявлял в начале полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Задача россии оккупировать восток и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта – это сугубо пропагандистская задача, не обоснованная в военном смысле», - отметил Юсов.

При этом, как отметил представитель разведки, враг остается сильным и многочисленным, есть значительное пополнение живой силы.

«Продолжаются публичные ссоры между башнями Кремля и военно-политическим руководством. Наступление агрессора – это очередной этап, россия не останавливала попыток наступательных действий», - подчеркнул Юсов.

По его словам, враг понимает, боится, спешит и учитывает фактор снабжения вооружений от партнеров Украины и союзников. Также здесь играет и фактор погодных условий, подготовка украинских сил обороны и другие.

«Война, которую ведет рф, путин и собственно русский народ, поддерживающий эту войну, – это война геноцидного характера. Мирное население – это одна из целей россии в войне: уничтожение, распыление, депортация и в конце концов русификация мирного населения», – говорит Юсов.

Впрочем, как он добавил, что вместе с этим всем ракетный террор, путин будет продолжать.

Напомним, аналитики ISW считают, что президент россии владимир путин вновь переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили доказательств, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь для нового наступления весной.