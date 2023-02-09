Оккупанты отобрали у «вдов» шубы, которые они на камеру получали за погибших россиян

Россияне отобрали у вдов у так называемой «ДНР» шубы, которые раздавали в подарок за погибших оккупантов.

Об этом сообщает «Медуза».

После публикации видео в соцсетях активисты связались с женщинами, которым выдали шубы. По меньшей мере, четыре женщины сообщили, что после съемки ролика у них отобрали шубы.

По словам одной из вдов, поначалу им заявили, что шубы плохого качества и пообещали вскоре выдать новые. Однако после звонков организаторы сказали, что произошла ошибка, а шубы предназначались другим людям.

Другая женщина сообщила, что о раздаче шуб ей сказали на работе, пообещав другие подарки из Москвы, если они снимутся в ролике.

«Она уточнила, что это распространенная практика – и что часто вдовы на подобных фото и видео оказываются ложными», – сказала женщина.

Ранее сообщалось, что вдовам погибших оккупантов раздают шубы.