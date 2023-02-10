TikTok закрыл российскую сеть ботов, распространявших пропаганду среди жителей Европы

TikTok обнаружил российскую сеть дезинформации, которая летом 2022 года распространяла военную пропаганду об Украине среди более чем 100 тысяч европейских пользователей.

Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на Bloomberg.

Сеть действовала в россии, но была нацелена преимущественно на жителей Германии, Италии и Великобритании, она создавала контент на немецком, итальянском и английском языках соответственно. Около 1700 аккаунтов сети могли распространять антиукраинские сообщения, маскируясь под аккаунты, созданные местными пользователями. В период с июля по сентябрь 2022 года учетные записи привлекли 133 564 подписчика.

Непонятно, была ли сеть связана с российским правительством. В российской сети использовался синтез речи и распространялись пророссийские заявления на языках, родных для стран, на которые была нацелена пропаганда.