Кабина развалена, водитель в больнице: На Снигиревщине на мине подорвался бригадный автомобиль «Николаевоблэнерго»

В четверг, 9 февраля, в Снигиревском районе на взрывном устройстве подорвался бригадный автомобиль АО «Николаевоблэнерго». Водитель находится в больнице.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Отмечается, что необычное событие произошло в конце рабочего дня 9 февраля в Снегиревском районе, где работники самоотверженно работают над восстановлением воздушных линий вот уже почти 2 месяца.
«Взрыв раздался, когда бригадный автомобиль уже покидал место работ. Взрывное устройство развалило кабину транспортного средства. К сожалению, не обошлось без травм у находившихся внутри людей. Водителя автомобиля с места происшествия забрала скорая. Другие отделались контузией и незначительными травмами», - говорится в сообщении.
«К сожалению, опасность подстерегает энергетиков на каждом шагу. Мы спешим восстановить электроснабжение тем, кто пострадал в результате боевых действий и вооруженной агрессии врага и нередко попадаем и под обстрелы, и в такие ситуации... Надеемся на скорейшее выздоровление нашего коллеги! Хотелось бы никогда больше не иметь такого печального повода для публикаций», – добавили на предприятии.