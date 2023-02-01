Кабина развалена, водитель в больнице: На Снигиревщине на мине подорвался бригадный автомобиль «Николаевоблэнерго»

В четверг, 9 февраля, в Снигиревском районе на взрывном устройстве подорвался бригадный автомобиль АО «Николаевоблэнерго». Водитель находится в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что необычное событие произошло в конце рабочего дня 9 февраля в Снегиревском районе, где работники самоотверженно работают над восстановлением воздушных линий вот уже почти 2 месяца.

«Взрыв раздался, когда бригадный автомобиль уже покидал место работ. Взрывное устройство развалило кабину транспортного средства. К сожалению, не обошлось без травм у находившихся внутри людей. Водителя автомобиля с места происшествия забрала скорая. Другие отделались контузией и незначительными травмами», - говорится в сообщении.