ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ ударили по оккупантам на аэродроме в Бердянске

Уже 352-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 9 февраля, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 10 февраля.

Информация постоянно обновляется:

7:02 Бердянская городская военная администрация сообщила, что 8 февраля ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске.

Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов. Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция.

6:24 Чеченский командир, подозреваемый в военных преступлениях в Украине, возглавил группу спасателей в Турции.

Об этом сообщает Spravdi со ссылкой на CNN.

даниил мартынов (крайний слева на фото) – товарищ лидера Чечни кадырова и советник в мчс россии. Он совершил ряд военных преступлений в Бородянке в начале полномасштабного вторжения, а сейчас возглавляет российские усилия по ликвидации последствий землетрясения в Турции.

СБУ называет мартынова заместителем начальника войск росгвардии Чеченской республики, именно он руководил захватом Бородянской психбольницы в марте. По его приказу было «захвачено в заложники почти 500 человек». Мартынова обвиняют в «нарушении законов и обычаев войны, издевательствах над военнопленными или гражданскими лицами».

6:16 Украинские минометчики нанесли удар по врагам.