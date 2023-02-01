Кремль планирует после послания путина провести милитаризованный концерт в Лужниках, — росСМИ

В Кремле планируют концерт на военную тематику в Лужниках после обращения российского диктатора владимира путина к федеральному собранию.

Об этом сообщает российская пропаганда.

Издание пишет об этом со ссылкой на «три источника, знакомых с обсуждением вопроса». Ожидается, что послание Федеральному собранию состоится 21 февраля.

Как предполагается, митинг-концерт пройдет на следующий день в Лужниках и станет своего рода «продолжением» послания президента. Там дополнительно могут организовать различные площадки на военно-патриотическую тематику.

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил в комментарии РБК, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии в Лужниках.

Напомним, президент россии владимир путин «уже потерял Украину» и не сможет одержать победу, заявил президент США Джозеф Байден.