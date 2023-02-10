«Ракетный блицкриг провалился»: Оккупанты не смогли быстро уничтожить энергосистему и сломать сопротивление украинцев

Российские оккупанты продолжат ракетные атаки на Украину, но еще более устаревшим вооружением. Ракетный «блицкриг» же не удался.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона.

Андрей Юсов напомнил, что после провала первого блицкрига – попытки захватить Украину за три дня, россияне решили использовать террористические удары и путем ракетного блицкрига быстро вывести из строя украинскую энергосистему, сломать общественное сопротивление, вызвать новую волну беженцев.

«Но и ракетный блицкриг абсолютно провалился у путина – в принципе, как и все остальные его стратегические планы. Украинское общество еще больше сплотилось, несмотря на огромные потери – несмотря на сознательные попадания по гражданским объектам, домам, жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сломалось», – сообщил представитель ГУР МО Украины.

Ракетный блицкриг уже потерял смысл, потому что украинская энергосистема выстояла, несмотря на огромные потери, у страны-террориста стремительно уменьшается количество высокоточного ракетного вооружения, и нет возможности пополнять запасы в надлежащих количествах, поэтому изменилось количество, интенсивность и перерывы между обстрелами. разведки Украины.

Напомним, Украина нуждается в более мощном оружии, которое позволит быстрее прекратить российскую агрессию и принести Европе уверенный мир, Франция и Германия могут помочь в обеспечении этой задачи.