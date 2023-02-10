Британская разведка: У россиян есть тактические успехи на Донецком направлении, но со значительными потерями сил

По данным британской разведки, войска россии, вероятно, достигли тактических успехов в двух ключевых секторах на территории Бахмута и Угледара, но с большими потерями живой силы и техники.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Ведомство сообщает, что на северных окраинах города Бахмут силы группы «Вагнера» продвинулись на 2-3 км дальше на запад, контролируя сельскую местность у главной трассы М-03, ведущей в город.

«Российские войска все больше доминируют на северных подступах к Бахмуту», - говорится в обзоре.

Кроме того, на юге российские подразделения продвинулись к западной окраине города Угледар, где они снова начали наступательные операции в конце января 2023 года.