Британская разведка: У россиян есть тактические успехи на Донецком направлении, но со значительными потерями сил

По данным британской разведки, войска россии, вероятно, достигли тактических успехов в двух ключевых секторах на территории Бахмута и Угледара, но с большими потерями живой силы и техники.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
Ведомство сообщает, что на северных окраинах города Бахмут силы группы «Вагнера» продвинулись на 2-3 км дальше на запад, контролируя сельскую местность у главной трассы М-03, ведущей в город.
«Российские войска все больше доминируют на северных подступах к Бахмуту», - говорится в обзоре.
Кроме того, на юге российские подразделения продвинулись к западной окраине города Угледар, где они снова начали наступательные операции в конце января 2023 года.
«Однако российские подразделения, вероятно, понесли особо большие потери под Угледаром, поскольку там действовали неопытные подразделения. Российские войска, вероятно, скрылись и покинули по меньшей мере 30 преимущественно невредимых бронированных машин в одном инциденте после неудачного штурма», – говорится в обзоре.