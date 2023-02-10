СБУ сообщила о подозрении двум «подчиненным» гауляйтеру Сальдо – среди них депутат от ОПЗЖ

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении двум гауляйтерам во временно захваченной части Херсонской области.

Об этом сообщили в СБУ.

Один из предателей - бывший председатель правления местного текстильного комбината, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. После временного захвата областного центра он добровольно вступил в ряды оккупационной администрации.

Там при личной протекции гауляйтера Владимира Сальдо его назначили так называемым «первым заместителем городского головы» Херсона. Чтобы замаскировать свою преступную деятельность, злоумышленник придумал псевдоним Ушинский Семен Анатольевич, которым подписывал «распорядительные» документы оккупационного органа.

Прежде всего, это касалось «передачи» в собственность страны-агрессора большинства местных промышленных предприятий, больниц, банков и объектов энергетики. Однако во время освобождения Херсона коллаборант сбежал вместе с другими приспешниками рашистов на левый берег Днепра.

В ходе обысков в офисном помещении и в адрес проживания фигуранта правоохранители обнаружили документы с доказательствами его сотрудничества с оккупантами. Также сотрудники СБУ изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Еще одним злоумышленником оказался депутат Генического городского совета от запрещенной партии «ОПЗЖ», после захвата района согласившийся возглавить оккупационную администрацию.

На этой должности он принимал непосредственное участие в организации псевдореферендума на юге Украины и способствовал принудительной паспортизации местных жителей. Также коллаборант собирал информацию об участниках движения сопротивления в регионе и «докладывал» о них в российские карательные органы.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств обоим злоумышленникам поставлено в известность о подозрении по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Пока фигуранты находятся во временно оккупированном Геническом. Впрочем, сотрудники СБУ знают о местонахождении подозреваемых и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, в Николаеве СБУ сообщила о подозрении бывшему офицеру ВМС Украины в госизмене.