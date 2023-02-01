Шмигаль рассказал о масштабах разрушений от российских ударов по энергетике – несмотря на это, украинцы со светом и теплом

В результате очередной массированной ракетной атаки россии в Украине повреждена высоковольтная инфраструктура и генерация в западных, центральных и восточных областях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

- российские террористы сегодня снова нанесли массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Запорожье подверглось одной из самых больших воздушных атак с начала войны. Харьков тоже ночью был под масштабным ударом. Утром ракетная атака продолжилась и затронула всю страну, - отметил глава правительства.

В общей сложности, по словам премьер-министра, из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. С учетом оккупации части энергообъектов Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. Каждая вторая подстанция "Укрэнерго" была атакована за четыре месяца.