Сразу 35 стран договорились, что не допустят возвращения россиян на Олимпиаду

Министр спорта Литвы Юргита Сюгздиниене заявила, что сразу 35 стран договорились потребовать отстранения от Олимпиады спортсменов из россии и Беларуси.

Об этом пишет Громадське со ссылкой на Reuters.

Среди этих 35 стран: США, Германия, Франция, Великобритания и Япония.

– Мы идем в том направлении, что нам не понадобится бойкот, потому что все страны единодушны, – отметила Сюгздиниене.

Как рассказали в министерстве спорта Литвы, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в онлайн-встрече с 35 министрами, в ходе которой обсудили призыв к запрету для российских и белорусских спортсменов. Украинский Глава государства подчеркнул, что принципы нейтралитета нельзя применять к вторжению россии в Украину.

Он напомнил, что иногда оккупанты «уничтожают нормальную жизнь без какой-либо символики». Зеленский вспомнил, что Крым был оккупирован российскими солдатами без какой-либо символики.

Ранее сообщалось, что спортсменов из рф и Беларуси могут допустить на Олимпийские игры под нейтральным флагом.