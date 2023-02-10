В Беларуси к 22 годам тюрьмы приговорили «рельсовых партизан», совершивших диверсию против оккупантов

В Беларуси «рельсовых партизан» из Бобруйска осудили на сроки до 22 лет.

Об этом сообщают “Беларускі Гаюн” и “Медиазона. Беларусь”.

Так называемый «суд» вынес приговор бобруйчанам, которых задержали со стрельбой за «теракт» на железной дороге. Дмитрия Климова и Владимира Аврамцева осудили на 22 года лишения свободы, Евгения Минкевича – 1,5 года лишения свободы.

Известно, что ночью с 27 на 28 марта 2022 года под Осиповичами они подожгли релейный шкаф, в них стреляли, им удалось уйти, но позднее их задержали. Дмитрию при задержании прострелили ногу и избили, Владимиру разбили лицо, Евгения тоже избивали.

В феврале и марте 2022 года беларусы совершили не менее 12 акций саботажа на железной дороге и две большие кибератаки. За саботаж или «намерение» его совершить было задержано 13 беларусов.