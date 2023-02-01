«Бункерному деду намекают»: В кремле 24 февраля покажут балет «Лебединое озеро»

В кремле 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения россии в Украину покажут балет композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро".

Об этом сообщает “Корреспондент”.

Как заявил пресс-секретарь кремлевского дворца Константин Ярошевский, дата – это просто совпадение, а сам спектакль планировался давно в репертуаре. Также он заверил, что телетрансляция балета в этот день не запланирована.

- Нет, таких планов нет. Понимаю, на что вы намекаете, но это вообще никак не связано, - сказал Ярошевский.

Как известно, балет "Лебединое озеро" стал символом распада СССР. 19 августа 1991 года по телевидению показывали только трансляцию этого спектакля вместо запланированных телепередач, пока в москве шел путч ГКЧП.