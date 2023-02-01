Украинский омбудсмен обратится в ООН из-за смерти николаевского политзаключенного в российской колонии

Константин Ширинг и Джемиль Гафаров Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к уполномоченной по правам человека в россии Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальную информацию о смерти граждан Украины Константина Ширинга и Джемиля Гафарова и ее причинах.

Об этом Лубинец написал в Telegram.

«Мир должен знать о системном нарушении рф прав человека, Женевских конвенций и других норм международного права… Антигуманное обращение с незаконно заключенными россией гражданами Украины, неоказание надлежащей медицинской помощи является нарушением основных прав человека, норм международного права и приравнивается к пыткам. Поэтому готовим письмо Комитету ООН против пыток. россия еще раз показывает, что для нее права человека – пустой звук!” – отметил он.

Напомним, о смерти николаевского политзаключенного Константина Ширинга стало известно 7 февраля. Он умер на территории колонии №5 в Новотроицке в Оренбургской области рф. Администрация колонии №5 официально не подтвердила смерть Константина Ширинга, но сообщила об этом родственникам.

Константин Ширинг был задержан спецслужбами оккупантов в Крыму в марте 2020 года. фсб утверждает, что он вместе с гражданской женой, военнослужащей рф, входил в украинскую разведгруппу. Женщина, по утверждению фсб, признала вину. Впоследствии Ширингу за «шпионаж» присудили 12 лет заключения. Константин Ширинг нуждался в операции на сердце, обращался за медицинской помощью, однако операцию ему так и не провели.

О смерти 60-летнего Джемиля Гафарова узнали 10 февраля. Он скончался в СИЗО Новочеркасска. Джемиль Гафаров был незаконно лишен свободы и обвинен в якобы участии в деятельности "террористической организации". На момент заключения у Джемиля Гафарова была 3-я группа инвалидности из-за проблем с сердцем. Из-за игнорирования его состояния здоровья и неоказания медицинской помощи Гафаров перенес сердечный приступ в СИЗО и получил 2-ю группу инвалидности.