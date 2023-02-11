ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Возле Бахмута, Угледара и Кременной продолжаются жестокие бои

Уже 353-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 10 февраля, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 февраля.

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07:19 Вечерняя атака беспилотниками по объектам критической инфраструктуры южных регионов 10 февраля длилась около трех часов. Враг запустил 12 дронов-камикадзе, сообщили в ОК «Юг».

Пять дронов сбиты над Николаевщиной, четыре – над морем, на подлете к Одесчине, два – над Херсонщиной.

Один попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры на Криворожье. С масштабным пожаром боролись спасатели. Пострадавших нет.

07:13 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. Во время него враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены нашими защитниками. Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа «Шахед-136». 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Несмотря на большие потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. За прошедшие сутки вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Хреновка и Леоновка Черниговской области; Порохонь, Студенок, Белокопытово, Волковка, Старые Вырки, Шпиль, Павловка и Пономаренко - Сумской и Уды, Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Терновая и Фиголовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новомлинск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва и Белогоровка.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Торецк, Пивденное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка Донецк.

На Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Времовка и Новополье Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

В городе Мелитополь, коллаборантам, работающим в оккупационной администрации, предложено отречься от гражданства Украины, написав соответствующее заявление.

В отдельных населенных пунктах временно занятой Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей, вводят комендантские часы, проводят проверки помещений.

В Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов. Несколько ранее в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечалась работа мобильных крематориев противника.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также 3 других важных объекта противника.

07:06 Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Участники Ставки заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Отдельное внимание было уделено защите украинских позиций в Донецкой области – в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной на Луганщине и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия. Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу.

05:12 россияне активно сбрасывают воду из Каховского водохранилища. Они открыли шлюзы на Каховской ГЭС.

Издание NPR опубликовало спутниковые снимки дамбы ГЭС, на которой видно, как быстро утекает вода, пишет Бабель.

В Запорожской ОВА 6 февраля сообщили, что это чревато катастрофой на Запорожской атомной электростанции. Если уровень воды продолжит падать, ядерные реакторы не смогут получать воду для охлаждения.

04:25 Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами ЕС в четверг передал списки пожеланий новых поставок вооружений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По словам собеседника, запросы Украины были приспособлены к соответствующим военным запасам стран-членов ЕС – это имело целью усилить давление на отдельные государства, чтобы они оказали больше помощи для противостояния российской агрессии.

– То, что делают украинцы, очень разумно… Они точно знают, что им нужно, и знают, о чем просить, – прокомментировал европейский чиновник.

На вопрос, откуда Украина получила информацию о военных запасах стран-членов ЕС, собеседник DPA ответил:

– Они информированы, у них есть контакты.

По его словам, с такими возможностями разведки не удивительно, что украинцы могут противостоять россии. Получение списков подтвердили канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.