В Белом доме прогнозируют наступление оккупантов весной

Рф продолжит использовать зимний период, чтобы попытаться истощить украинцев и одновременно восстановить собственные силы, перевооружиться и пополнить количество личного состава, чтобы весной быть готовой к новому наступлению на украинские территории.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает «Укринформ».

«Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия в Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими, даже сейчас, когда мы с вами здесь разговариваем», - отметил представитель Белого дома.

Кроме того, путин в дальнейшем обстреливает мирную инфраструктуру Украины крылатыми ракетами и стремится усложнить жизнь украинцам.

В этой связи Кирби выразил оценки США, что путин использует также нынешние зимние месяцы для того, чтобы пополнить запасы, провизию, перевооружить силы, пополнить личный состав и восстановить наступательные операции весной.

Поэтому Соединенные Штаты и другие страны-союзники и партнеры в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, что включает более сложные боевые способности для ведения боев на открытой местности. Представитель администрации подчеркнул, что это необходимо "чтобы помочь им (украинцам – ред.) подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной".

Кирби также выразил ожидание, что когда погодные условия улучшатся, «бои, вероятно, станут более жестокими».