Поражения оккупантов под Угледаром показали низкий уровень подготовки мобилизованных россиян и усилили критику их руководства, – ISW

Неудачная попытка наступления на Угледар в Донецкой области свидетельствует о плохой системной подготовке мобилизованных россиян.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW отметили, что недавние кадры неудачного российского штурма под Угледаром стали последней точкой невралгии в российском информационном пространстве.

«Блогеры ухватились за эти кадры , чтобы начать критиковать российское военное руководство. Российские блоггеры утверждают, что командиры, руководившие атаками 155-й морской пехотной бригады на Павловку в ноябре 2022 года, теперь ответственны за штурм Угледара. Они заявляют, что командиры продолжают допускать те же ошибки, которые дорого обходятся», – говорится в отчете ISW

Один российский блоггер заявил, что ответственность за российские тактические неудачи вокруг Угледара несет командующий Восточной группировкой войск рфгенерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Аналитики ISW считают, что «российские войска применяют крайне дисфункциональную тактику, свидетельствующую о том, что 155 бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо подготовленных мобилизованных, чем о плохом командовании».