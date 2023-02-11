У россиян проблемы с обеспечением своих военных боеприпасами, – канадская разведка

Российские оккупационные войска в Украине испытывают значительные проблемы с нехваткой боеприпасов, что связано с плохо отлаженной логистикой и точными ударами ВСУ по составам оккупантов.

Об этом сообщается в Twitter Вооруженных сил Канады.

«Российская дезинформация зачастую проектирует российские операционные сложности на украинскую сторону. У российских сил в Украине, вероятно, возникают собственные проблемы со снабжением боеприпасами», - говорится в сообщении.

В вооруженных силах Канады также отмечают, что россия столкнулась с серьезными проблемами с боеприпасами во время войны, поэтому вынуждена была обратиться к нескольким иностранным партнерам для покупки некоторых типов боеприпасов.