Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища, уровень упал до минимальной за три десятилетия отметки

Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища в Херсонской области, ставя под угрозу безопасность на крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС.

Об этом пишет NPR.

Издание пишет, что вода начала убывать из Каховского водохранилища еще в ноябре 2022 года. Она уходит через шлюзовые затворы гидроэлектростанции, контролируемой российскими войсками. Так, уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия - 14,1 метров. В результате вдоль резервуара образовалась береговая линия.

По словам журналистов, из-за убывания воды в Каховском водохранилище под угрозой находится обеспечение питьевой водой сотен тысяч украинцев, а также почти полумиллиона акров сельхозугодий. Однако самое важное – без воды в Каховском водохранилище не сможет работать система охлаждения Запорожской АЭС.

Географ из Шведского университета сельскохозяйственных наук Брайан Кунс заявил, что водохранилище необходимо для снабжения водой засушливых сельскохозяйственных угодий в южной части Украины. Сеть каналов, ведущих из водохранилища, орошает около 200 000 гектаров земли.

Издание пишет, что после успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской области, оккупанты взорвали дорогу над плотиной Каховской ГЭС, которая регулирует уровень воды в водохранилище. Шлюзовые ворота плотины остались практически нетронутыми. Однако сразу после взрыва выяснилось, что российские силы преднамеренно использовали два козловых крана на подконтрольной россии стороне плотины, чтобы открыть дополнительные шлюзовые затворы, позволив воде начать выливаться из водохранилища.

Журналисты пишут, что данные радиолокационной альтиметрии показывают текущий уровень водохранилища на отметке 14 метров, что примерно на 2 метра ниже его нормальной высоты. С декабря уровень воды в водохранилище упал до самого низкого уровня за 30 лет спутниковых наблюдений.

По словам метеоролога Дэвида Хелмса, россия хочет помешать Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию, чтобы еще больше навредить ее экономике.

- Это все равно, что отключить электросеть, — сказал он.

В материале сказано, что в Запорожской областной военной администрации предполагают, что целью осушения водохранилища может быть отчасти затопление территории к югу от плотины, чтобы не дать украинским силам форсировать реку Днепр.

Издание напомнило, что еще на прошлой неделе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о своей осведомленности по поводу рисков.