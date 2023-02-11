Госатомрегулирование из-за нарушения ядерной опасности запретило эксплуатацию четырех энергоблоков ЗАЭС

Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины выдано распоряжение от 10 февраля об ограничении эксплуатации энергоблоков №3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС, как объекта государственного надзора, вследствие невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности. Следовательно, эксплуатация указанных ядерных установок на энергетических уровнях мощности запрещена.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Госатомрегулированием при издании указанного распоряжения учтено, что промышленная площадка Запорожской АЭС подвергается периодическим обстрелам, воздушные линии связи с энергетической системой Украины получили повреждения. Кроме того, производственные помещения ЗАЭС, в частности, информационно-кризисный центр, не могут использоваться по назначению из-за расположения у них российских военных, в результате оккупации эксплуатирующая организация ГП «НАЭК «Энергоатом» нет надлежащих возможностей для поставки товарно-материальных ценностей на Запорожскую АЭС.

«Эти факты свидетельствуют о нарушении фундаментальных принципов обеспечения безопасности атомных станций как реализации стратегии глубокоэшелонированной защиты, обеспечения культуры безопасности, ответственности эксплуатирующей организации. Также установлены нарушения требований законодательства, норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности, документов разрешительного характера, в частности, лицензий на эксплуатацию ядерных установок. В результате оккупации российскими военными промышленной площадки не обеспечивается функционирование системы физической защиты ядерной установки. Из-за оккупации и давления (психологического и физического), осуществляемого российскими захватчиками, не обеспечено укомплектование персоналом, имеющим право на непосредственное управление реакторной установкой», – отметили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

В ведомстве добавили, что на промышленной площадке производится незаконное строительство российскими оккупантами неизвестных сооружений (на территории Сухого хранилища отработанного ядерного топлива и вблизи резервной дизельной электростанции энергоблока №6), что является нарушением проектной документации ЗАЭС.

Должностные лица, осуществляющие организационно-распорядительные функции по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, имеющие соответствующие лицензии, предусмотренные украинским законодательством, не допускаются захватчиками на площадку ЗАЭС.

Из-за оккупации ЗАЭС эксплуатирующая организация по независимым от нее причинам нет возможности для обеспечения поставок товарно-материальных ценностей для поддержки в рабочем состоянии конструкций, систем и элементов, важных для безопасности, обеспечения аварийной готовности и реагирования, что, в свою очередь, не обеспечивает надежность и эксплуатацию в соответствии с регламентами технического обслуживания и ремонтов.

«Учитывая вышесказанное, распоряжением Госатомрегулирования ограничивается эксплуатация: энергоблока №3 в состоянии «остановки для ремонта»; энергоблока №4 в состоянии «холодная остановка»; энергоблоков №№5-6 в состоянии «горячая остановка», с последующим переводом в «холодную остановку». Ограничения будут действовать до устранения выявленных нарушений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что эксплуатация указанных ядерных установок на энергетических уровнях мощности может быть разрешена только после подробной инспекции Госатомрегулирования промышленной площадки Запорожской АЭС, проверки всех конструкций, систем и элементов атомной электростанции. Такая инспекция украинского ядерного регулятора на Запорожской АЭС станет возможной при деокупации, демилитаризации Запорожской АЭС и возвращении ее под полный контроль Правительства Украины.

«Надеемся на максимальное понимание и содействие МАГАТЭ, мирового атомного сообщества, принятие решительных средств влияния на РФ, которая оккупировала украинский ядерный объект и ставит под угрозу безопасность всего мира. Только общей и жесткой позицией, давлением, санкциями сегодня можно вернуться к безопасной эксплуатации Запорожской АЭС», – добавили в ведомстве.

В Госатомрегулировании также напомнили, что 18 августа прошлого года были внесены изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 ОП «Запорожская АЭС» 18 августа 2022 года. Эксплуатация энергоблока №1 Запорожской АЭС разрешена только в состояниях «перегрузки топлива» – «холодная остановка». Энергоблока №2 ЗАЭС – в состоянии «холодная остановка».

Кроме того, распоряжением от 28 октября 2022 года Госатомрегулирование запретило выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на площадке Сухого хранилища отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.

Напомним, что ранее в «Энергоатоме» заявили, что оккупанты не могут запустить в работу ни один энергоблок ЗАЭС из-за своих действий.