В разведке Британии объяснили, что «Вагнер» прекратил вербовать заключенных на войну в Украину из-за конкуренции с минобороны рф

Владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что его наемники больше не будут вербовать на войну против Украины заключенных. Вероятно, причиной этого является конкуренция с минобороны россии.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка отмечает, что данные российской Федеральной службы исполнения наказаний уже свидетельствовали о снижении уровня вербовки заключенных с декабря 2022 года. Новости о массовой гибели «вагнеровцев» и условиях на фронте сократили количество заключенных, желающих пойти на войну.

«Ключевым фактором прекращения этой схемы, вероятно, все более прямое соперничество между министерством обороны россии и «Вагнером». Регулярные российские вооруженные силы, вероятно, теперь также задействовали подавляющее большинство резервистов, призванных при «долевой мобилизации», – объясняет разведка.

При этом британские разведчики подчеркивают, что российское руководство стоит перед трудным выбором: продолжать истощать свои силы, сворачивать цели или проводить дальнейшую мобилизацию.

Напомним, недавно Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ППК «Вагнер».