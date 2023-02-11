На Луганщине СБУ задержала коллаборанта, который расселял оккупантов по домам и помогал им грабить украинцев

В Луганской области задержан бывший работник фермерского хозяйства, который после захвата части региона поддержал российских захватчиков и добровольно пошел на сотрудничество с ними.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Задержанный предложил рашистам использовать его частное здание как казарму для проживания личного состава оккупационных группировок. Таким образом, там разместили 14 захватчиков, а также сделали вражеский склад оружия и боеприпасов.

Для «расквартирования» других российских оккупантов их приспешник «сливал» адреса местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию.

Установлено, что в начале марта прошлого года рашисты обстреляли один из поселков района, а затем выгнали людей из домов. После этого оккупанты заходили в заброшенные дома и похищали имущество граждан.

Награбленные вещи передавали коллаборанту, который доставлял их в захваченный Луганск для продажи или передачи родственникам проживавших там боевиков. А оттуда привозил рашистам водку и сигареты.

Кроме того, злоумышленник на собственном автомобиле перевозил российских командиров и трактором помогал вытаскивать из грязи их бронетранспортеры.

За сотрудничество с агрессором он получил пропуск, позволявший свободно передвигаться на временно оккупированной территории востока Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание военным формированиям страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.

Напомним, как в Николаевской области СБУ задержала жителя Снигиревки, который продавал награбленное оккупантами имущество. Через несколько недель коллаборант пытался откупиться от ответственности. В конце января 2023 года 33-летнего коллаборанта отдали под суд.