Обстрел Николаевского национального университета имени Сухомлинского нанес экоубытков на почти 1,5 миллиона гривен

Специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа рассчитали, что ракетный удар российских оккупантов по Николаевскому национальному университету имени В. А. Сухомлинского, повлекший разрушение корпусов учреждения, нанес ущерб на 1 455,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ.

Как известно, 15 июля и 2 августа 2022 года в результате ракетных ударов разрушения подверглись корпуса одного из крупнейших высших учебных заведений города – Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского.

«Специалистами инспекции установлено, что строительными отходами, образованными в результате разрушения, засорен земельный участок площадью 35430 квадратных метров. Рассчитанный размер ущерба, вызванного засорением земельных ресурсов, составляет 1 455,4 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

Напомним, экологический ущерб из-за обстрелов в Николаеве оккупантами зданий роддома №1 составил ₴17,6 миллионов.