Рф не хватает ресурсов для широкомасштабного наступления и оккупанты пытаются хоть как-то показать тактический успех на Востоке, – ГУР

У России нет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

«В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении россии, украинская военная разведка сообщает, что россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня», - отметил представитель военной разведки Украины.

Андрей Черняк заявил, что рф планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на Востоке Украины, отметив, что сейчас она «старается найти слабые места в нашей обороне. Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий».

Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-либо тактического успеха на востоке Украины, отметили в ГУР МО.

Андрей Черняк также подчеркнул, что у рф не хватает высокоточного оружия.

«Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока это им не удается», — подытожил представитель военной разведки Украины.

Напомним, как в ГУР заявили, что путин не достиг ни одной из целей, которые озвучивал в начале полномасштабного вторжения в Украину.