Руководителю следкома рф заочно объявили подозрение за содействие репрессиям в Украине

Главе следственного комитета рф Александру Бастрыкину объявили подозрение за содействие массовым репрессиям в захваченных районах Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Задокументирована деятельность Бастрыкина по введению оккупационного режима во временно захваченных районах юга и востока Украины.

Чиновник выполняет задачи высшего военно-политического руководства рф по подавлению движения сопротивления в Украине.

Кроме того, Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию рф и захват части восточных и южных областей Украины.

Об этом он неоднократно заявлял во время выступлений на российских телеканалах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили руководителю следственного комитета рф о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителем власти);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии российской федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и признание правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенные использованием средств массовой информации);

– ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии российской федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и отрицание временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, повторно).