В россии опубликовали список слов, которыми нельзя оскорблять путина

В стране-агрессоре ведомство Роскомнадзора ведет систематический мониторинг соцсетей в поисках оскорбительных для диктатора владимира путина публикаций и комментариев.

Содержание служебной записки, в которой перечисленные запрещенные к употреблению образы путина, опубликовало издание Медиазона, пишет LIGA.net.

Список, над которым в Роскомнадзоре работают более года, удалось получить благодаря работе группе белорусских хакеров «Киберпартизаны». Полный список этих слов можно прочитать по ссылке.

Издание не публикует весь список по этическим соображениям, только его фрагменты, поскольку большинство приведенных там слов в разной степени нецензурны.

Запрещено публиковать изображения диктатора совместно с изображениями/высказываниями, указывающими на принадлежность к педофилии, например: извращенец, извращюга, растлитель, насильник, любитель детишек, детолюб.

Нельзя упоминать путина в контексте полового сношения, например: секс, надел каблуки, людмила, тиран, шлюшидзе, гвыборы, срок, митинги, черт.

Запрещается публиковать демотиваторы с изображением диктатора и надписями оскорбительного характера, например: гондурас, идиот, тупорылый, дрянь, бздун, гнида, лох, мусор, коррупция, санкции, царь, КГБ, бандит, денег нет, лысый, бздение, волосянка, стуль, триппер, чмошник, чмырь, шалава.

Как отмечается, Роскомнадзор тщательно отслеживает не только оскорбления в адрес путина, но и какие-либо сообщения о его здоровье.