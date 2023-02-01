Оккупанты потеряли десятки тысяч человек и половину основных танков, но пытаются учиться и адаптироваться, – Пентагон

В Пентагоне заявили, что россия потеряла десятки тысяч человек в войне против Украины и, вероятно, половину своих боевых танков, но оккупанты пытаются адаптироваться.

Об этом сказала помощница министра обороны США по международной безопасности в пятницу в Центре новой американской безопасности (CNAS).

По словам чиновницы, возможности россии, особенно сухопутных сил, значительно ухудшились (около 80% возможностей сухопутных сил рф сейчас направлено на войну). В войне россия предположительно потеряла около половины своих боевых танков.

В лучшем состоянии находится военно-морской потенциал оккупантов, а некоторые пробелы, такие как поставки БПЛА, восполняются за счет Ирана.

«Они учатся тактически, оперативно и частично стратегически, как адаптироваться, и извлекают уроки. Мы видим, что некоторые из них оказываются в том, как россия проводит, например, операции прямо сейчас на востоке Украины», — сказала Валландер.

Кроме того, во время разговора в Центре новой американской безопасности, чиновник указала, что россия чуть ли не главную ставку делает на человеческий ресурс.

Селест Волландер добавила: «Трудно предсказать, чем закончится вооруженный конфликт. Мы уверены, что россия не достигнет своих стратегических или даже оперативных целей, и мы уверены, что украинские вооруженные силы справятся с задачей защиты своей страны».

Также помощница министра обороны США призвала партнеров сплотиться по усилению военного потенциала.