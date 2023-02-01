В Чите люди пожаловались на засоренный уличный туалет – власти «решили» проблему его сносом

Жители Читы пожаловались замминистру ЖКХ рф на переполненный туалет. Вместо очистки его снесли

Об этом пишет «Сирена» со ссылкой на местные СМИ.

9 февраля в Читу приезжал заместитель министра ЖКХ России Алексей Ересько. Он осмотрел несколько объектов, в том числе двор аварийного дома, отходы которого идут в уличный туалет. Жильцы пожаловались на то, что будка переполнена и стоит без дверей.

«У нас, когда дверь закрывалась, мужчины хотя бы зимой могли сходить. А сейчас что? Все в ведро, с него выливают», — сказала одна из жительниц дома.

Российский чиновник поручил местным властям устранить это «безобразие». Так и произошло — сразу после его отъезда туалет полностью снесли. Вице-премьер регионального правительства Алексей Сергейкин отреагировал на произошедшее в соцсетях словами о «незамедлительной реакции».