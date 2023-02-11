ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Данилов заявил, что у рф большие проблемы с ее «большим наступлением»

Уже 354-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 11 февраля, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 12 февраля.

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01:00 Секретарь СНБО Александр Данилов сообщил, что у россиян большие проблемы с их «большим наступлением».

– С большим наступлением, как они его называют, у россиян большие проблемы. Мы видим сегодня и то, что они запланировали, и то, что они уже начали свое наступление, просто не говорят, что они его начали. А наши войска его очень сильно отбивают. То наступление, которое они планировали, оно уже постепенно идет. Но это не то наступление, на которое они рассчитывали, - заявил Данилов в эфире телемарафона.