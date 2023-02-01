В Херсонской области оккупанты «отжимают» жилье у местных жителей

В Бриловке и Новокиевке временно оккупированной территории Херсонской области отмечаются попытки оккупационной так называемой «местной администрации» отобрать жилье у местного населения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья.