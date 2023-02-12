Резников заявил, что Силы обороны лишили россию возможности «подойти с моря к Одессе»

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские защитники лишили россиян господства в Черном море и их возможности «подойти с моря к Одессе».

Об этмо он заявил во время пресс-конференции в Одессе, сообщает Facebook-страница ВМС ВС Украины.

- Я очень не люблю давать прогнозы и оценочные суждения, но для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России надо иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших, украинских «Нептунов», когда по известному всем адресу крейсер «Москва» пошел на дно. Плюс несут службу противокорабельные комплексы «Гарпун», поэтому подойти с моря к Одессе у них я не вижу никакого шанса, - сказал Резников.

По словам министра, подойти по суше у россиян не получилось в прошлый раз, а в настоящее время благодаря защитникам Украины оккупанты отброшены на левый берег Днепра, который сам по себе с разрушенными мостами и переправами является мощным естественным защитным барьером.