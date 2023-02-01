ISW: Россияне не смогли качественно подготовить свой мобилизационный резерв для наступления

Эксперты Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российские военные не смогли в короткие сроки подготовить мобилизованных для эффективных наступательных операций.

Об этом идет речь в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что российское военное командование развертывает свои наиболее элитные подразделения в районе Бахмута небольшими группами, используя тактику проникновения в город,

Эта тактика, похоже, приводит к значительному тактическому продвижению российских войск в районе Бахмута, что может привести к оперативным преимуществам, если украинские войска решат отступить из Бахмута.

Российские наступательные операции в других районах Донецкой области и вдоль линии Сватово-Кременная пока привели к незначительному продвижению, которое не имеет оперативного значения.

В ISW информируют, что все формирования (рф - ред.), которые наблюдались на данный момент, стали небоеспособными на предыдущих этапах войны и, скорее всего, были восстановлены за счет мобилизованного личного состава.

Эксперты предполагают, что российские военные не смогли подготовить мобилизованный личный состав к проведению эффективных механизированных наступательных операций за короткий промежуток времени с момента их призыва. Это совпадает с прогнозами ISW.

Недостаток соответствующих транспортных средств, боеприпасов и других материальных средств, вероятно, является причиной неэффективности российской тактики механизированных маневров на сегодняшний день.

Поэтому, по мнению аналитиков, российские военные вряд ли смогут расширить свое наступление из района Бахмута на более широкую территорию военных действий, поскольку тактика, которую они применяют в Бахмуте, больше подходит для плотной городской среды, а также потому, что российским войскам не хватает элитных формирований, необходимых для проведения более масштабного наступления на востоке Украины таким же образом.