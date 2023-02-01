«Расслабляться рано»: В ОК «Юг» предупредили о возможных точечных ударах россиян

Россияне держат в Черном море подготовленными к применению восемь ракет типа «Калибр», что может свидетельствовать о вероятности нанесения точечных ударов по Украине.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

— Сейчас в Черном море находится 12 кораблей в составе корабельной группировки, один корабль дежурит в акватории Азовского моря, - рассказала Гуменюк.

Представительница украинских военных объяснила, что развертывание корабельной группировки оккупантов связано с тем, что затихли штормы и «морская ситуация немного успокоилась».

— В настоящее время в Черном море наблюдаем на дежурстве два подводных ракетоносителя - это до восьми ракет типа «Калибр», снаряженных и готовых к применению, - рассказала она.

Гуменюк отметила, что вероятность точечных ударов сейчас выше, чем массированная ракетная атака. Однако она добавила, что для выхода надводного ракетоносителя достаточно 2-3 часа, чтобы оказаться в зоне ведения боевых действий.