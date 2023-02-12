Оккупанты, скорее всего, привлекают курдских наемников к организации атак дронов по Украине, - ГУР

Россия, вероятно, привлекает иностранных наемников для организации атак дронов по территории Украины.

Об этом свидетельствует перехват разговора двух операторов Shahed, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

Так, 10 февраля, во время очередной массированной атаки по Украине, ГУР перехватило разговор операторов иранских дронов, уточняющих координаты цели.

При этом операторы общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарсе. Это говорит о том, что командование рф вовлекает в атаки по территории Украины не только иранских инструкторов, которые обучают оккупантов использованию беспилотников.

Так, перехват может свидетельствовать о том, что на стороне россии также воюют курдские наемники, имеющие опыт боевого использования Shahed.

Добавим, что во время проведения своих операций в Сирии русские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников.

Напомним, Иран и рф договорились о производстве дронов-камикадзе в россии .