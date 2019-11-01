«ОПГ ветеринаров»: NO JUSTICE, NO PEACE, ИЛИ ПОЩЕЧИНА ЗЕ-КОМАНДЕ?

Несмотря на грозные заявления последних лет со стороны областной полиции, прокуратуры и первых лиц облгосадминистрации, резонансные уголовные дела, связанные с коррупцией высокопоставленных чиновников и депутатов, у нас зависают на годы. А затем заканчиваются пшиком.

Вспомним заверения бывшего генпрокурора Юрия Луценко, что с организованной преступностью в Николаеве будет покончено. Последний раз он озвучивал свои угрозы «покончить раз и навсегда» с главными коррупционерами и ведущими ОПГ региона на пресс-конференции в Николаеве два года назад. И что? «дело Мультика» развалено, «дело Наума» зависло. С помощью судов и различных юридических уловок до сих пор не доведены до логического конца – приговора – дела по экс-губернатору Романчуку, бывшему главному рыбоохранителю области Каражею и его преемнику Синице, по группировке депутата Копейки и прочая, и прочая. О том, что прокуроры так и не разобрались с перипетиями приватизации ЧСЗ и НГЗ, установления россиянами контроля над Днепро-Бугским портом, с доведением до банкротства некогда процветавшего под управлением европейских инвесторов «Океана», и вспоминать не стоит.

Особняком в списке того, что не довела до ума прокуратура, значится дело ветеринаров, или, как его поначалу прозвали «ОПГ чиновников-ветеринаров с транснациональными связями». Негласные следственные действия по нему стартовали еще в 2015 г., а в публичную плоскость оно переросло год спустя, когда начались задержания и обыски. Расследование завершили в сентябре 2017 г., но дело так и не рассмотрено в суде в силу нелепых и смехотворных оснований, главное из которых – необходимость ознакомления одного из фигурантов с десятками увесистых томов в азербайджанском переводе, оскільки, мешкаючи в Україні, української мови він чомусь не розуміє. Чтобы не повторяться, еще раз советуем почитать, как затягивается рассмотрение дела в суде. Фигуранты не понесли заслуженного наказания, они находятся на воле и продолжают жить припеваючи. А прокуратура, тем временем, вынуждена потратить по разным оценкам от 600 тыс. до 4 млн. грн. бюджетных денег только на перевод десятков томов дела на азербайджанский!

О том, как обвиняемые шиковали явно не по средствам, как пытались скрыть размеры своего благосостояния и даже скидывались в собственный «общак», как пытались давать огромные по меркам рядового николаевца взятки правоохранителям написано много. Однако производство по ст. 191 УК ("Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением"), ст. 358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов") и ст. 368 ("Получение взятки") так и не привело к торжеству справедливости.

Справедливость по-английски justice (отсюда и понятие «юстиция»). Как говорится, no justice, no peace – нет справедливости, значит, нет и мира.

Но особо циничный плевок в лицо государству и обществу заключается в том, что один из главных фигурантов дела ветеринаров Олег Калнаус до сих пор возглавляет главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Еще весной 2011 г., при власти В.Януковича, он стал начальником главного управления ветеринарной медицины области, которое, дабы обеспечить защиту от карантинных болезней животных, в том числе опасных для человека, наделялось массой контролирующих и разрешительных функций. Аграриям, производителям и продавцам продуктов и кормов, импортерам и экспортерам приходилось идти к чиновникам главного управления на поклон.

Это и стало питательной почвой для формирования ОПГ, ведь там, где присутствуют выдача разрешений, функции надзора и контроля, обычно и возникают коррупционные риски. И когда уже при П.Порошенко, объединив сразу девять прежних ведомств, создали Госпродпотребслужбу, О.Калнаус сумел возглавить её новую региональную структуру. Соответственно, смею предположить, коррупционные возможности и аппетиты только выросли.

По конкретным эпизодам дела «ОПГ ветеринаров» и о том, как его фигуранты мастерски изворачивались, увиливая от обвинений и мер пресечения, повторяться тоже не будем, кто хочет – и так прочтет. Но не можем не сказать о другом. Пока Калнаус, отделавшийся легким испугом, остается при должности, хаос и коррупция в ветеринарной сфере продолжаются.

Во-первых, вокруг Николаева по-прежнему действует незаконные бойни. Часть из них контролируется азербайджанцами. Случись что, все они, как и обвиняемый в махинациях с перемещением скота через таможенную границу и взяточничестве предприниматель Сахиб Мамедов, вправе потребовать перевода материалов на родной язык. И тогда на новых делах можно будет ставить такой же жирный крест, как и на деле «ОПГ ветеринаров».

Известный николаевский общественник Денис Жело, изучавший проблему, утверждает, что крышует бойни сам Калнаус, а вопросы с их дезинфекцией решает его жена. Как красочно выразился Жело, Калнаус «обилечивает» бойни. Кстати, если кто не знает, у Калнауса настоящий семейно-ветеринарный подряд: супруга трудоустроилась в службе государственного санитарно-ветеринарного контроля на госгранице и транспорте, а сын – в государственной больнице ветеринарной медицины.

Только в Витовском районе Жело насчитал три таких бойни: в Мешково-Погорелово, Калиновке и на территории т.н. «Славянского базара» у кольца на Баштанской трассе с поворотом на Снигиревку

«На всех вышеупомянутых бойнях, мы наблюдали практически одинаковую картину, - пишет Жело. - Территории боен завалены биологическими отходами животных, трупный запах которых, чувствуется далеко за её пределами. В загонах томится скот, ожидая убоя.

А куда же девают биологические отходы животных? Ведь четкое соблюдение требований по утилизации трупов животных, а также отходов мясоперерабатывающей промышленности, костей, кишечника, является очень затратным делом. Поэтому, хозяева нелегальных боен, чтобы избежать финансовых затрат, животных и их биологические отходы выбрасывают в поле, лес или на околицу села. После чего, их разносят дикие животные, и инфекция попадает в грунтовые воды, открытые водоемы и т.д...

Можем только представить, сколько нелегальных боен функционирует на территории Николаевской области, и какой поток «чёрного нала» идёт в карманы главного ветеринара нашей области Олега Калнауса и его «друзей» из силовых ведомств».

Поскольку бойни работают без разрешительных документов и реального контроля, туда можно свозить любой неликвид, включая больной скот. Далее мясо продают на городских рынках, где ветеринары находятся под неусыпным контролем О.Калнауса, а также на незаконных стихийных рынках. И пусть это мясо сомнительного происхождения, но оно дешевое, а потому быстро раскупается николаевцами – людьми в большинстве небогатыми. Лишь наиболее ответственные ветеринары на рынках заворачивают некондиционное мясо с нелегальных боен назад. Но хозяева, не растерявшись, тут же сдают его в колбасные цеха, где контроль качества входной продукции весьма условен. А потом мы удивляемся: почему столько лет не удается побороть бесконечные вспышки африканской чумы свиней?!

Кстати, об АЧС. С неё и началась публичная раскрутка дела «ОПГ ветеринаров», когда представители ветеринарной службы в Новодесском районе попытались скрыть вспышку чумы и сбыть туши пораженных свиней в колбасный цех, дабы не нанести ущерб своему криминальному бизнесу.

А вот история с фермером Михаилом Косым, который держал под поселком Воскресенск Витовского района свиноферму на 7 тыс. голов, известна куда меньше. Когда дело ветеринаров уже гремело на всю Украину, буквально через триста метров от его фермы, в районе уже упоминавшегося «Славянского базара» и еще чуть подальше действовали незаконные бойни.

Скорее всего, туда скрытно сдали свиней с АЧС. А дальше все прошло, словно по ветеринарным учебникам: свиная чума (через людей, птиц, грызунов или паразитов – тут возможны варианты) перекочевала на ферму М.Косого. Он, как человек законопослушный, проблему скрывать не стал, обратился к властям. В итоге все 7 тыс. голов пришлось уничтожить – рыть котлованы, палить дрова и скаты, заливать туши соляркой. Хозяин был полностью разорен, достойной компенсации от государства так и не получил, зато на нервной почве заработал инфаркт.

Помимо нелегальных боен, не менее успешно «крышуются» базы по приемке мяса и заготовке шкур. И это в области, где скот отправляется на экспорт через порты, а вскоре его собираются даже перевозить самолетами из местного аэропорта на Ближний Восток. Случись что, при такой «надежной» системе ветконтроля с взятками и «крышеванием» убытки понесут и экспортеры, и импортеры. А страна рискует получить порцию громких международных скандалов и тяжелые репутационные потери.

Зачастую руководителей госструктур отстраняют от должности даже на время служебного расследования. Тут же речь идет о реальном уголовном деле, о коррупции. Но Калнаус уверенно держится в своем кресле. Даже слишком уверенно.

Напомним, еще до раскрутки темы с «ОПГ ветеринаров», в связи с созданием Госпродпотребслужбы, он был вынужден пойти на кадровый конкурс, на котором занял только второе место. Поэтому и оказался не начальником главного управления области, а исполняющим обязанности начальника. Несмотря на коррупционные скандалы, уголовное производство, переданное в суд дело, он уже несколько лет занимает это кресло. Наконец, с момента предыдущего кадрового конкурса прошло намного больше года, и по закону должен был быть проведен новый конкурс, чтобы руководящий пост занял полноценный начальник, а не «и.о.».

Несомненно, что сами по себе такие чудеса происходить не могли. Следовательно, не только Калнаус «крышевал» подчиненных, собирающих дань с нелегальных забойщиков и продавцов «левого» мяса, мясопродуктов и шкур, но «крышевали» и его.

Возникает вопрос: кто?

Первый, кто приходит на ум, это экс-губернатор Алексей Савченко, человек особых интеллектуальных способностей, искренне уверовавший в реальное существование героя фильмов и комиксов Конана-Варвара. Однако А.Савченко – птица высокого полета, его интересовали аэропорт и другие проекты, где речь шла о сотнях миллионов гривен. Вряд ли нелегальный мясной бизнес мог быть ему интересен.

Зато его первый зам. Вячеслав Бонь однажды прокололся. Летом 2016 г., когда начался скандал с «ОПГ ветеринаров», предыдущего губернатора В.Мерикова уже сняли, а нового еще не назначили. Тогда обязанности главы ОГА исполнял В.Бонь, и именно он принялся защищать фигурантов скандала, заявив, что «ОПГ ветеринаров» – выдумка. «Я боюсь, что это грязные методы борьбы за должность», – заявил он. С чего бы этот флегматичный и осторожный чиновник вдруг бросился защищать «ОПГ ветеринаров»? И что значит «я боюсь», кого он боялся? Прямо таки оговорка по Фрейду. Не исключено, что это и была их «крыша» в ОГА.

Еще одна версия сводится к тому, что «ОПГ ветеринаров» «крышевало» – ни много, ни мало, – руководство прокуратуры Николаевской области. Об этом деле в прокуратуре говорили мало и неохотно. Все публичные заявления сводились к тому, что еще чуть-чуть, и виновные окажутся на скамье подсудимых. Но «чуть-чуть» затянулось до бесконечности и может кончиться тем, что по предъявленным обвинениям истечет срок привлечения к уголовной ответственности. А ведь фигуранты не парятся на нарах в СИЗО, они остаются при деньгах и должностях в своих хоромах и комфортных кабинетах. Им чем дольше тянуть время, тем им лучше. Даже если дойдет до приговора, ведь потом еще апелляция, кассация. И всё, адью! – сроки вышли. С помощью таких нехитрых маневров в Николаеве не раз избегали ответственности по уголовным делам, например, по ДТП и врачебным ошибкам, повлекшим смерть пациентов.

Наконец, версия третья, наиболее очевидная.

Любой здравомыслящий руководитель Госпродпотребслужбы, учитывая такой скандально-коррупционный шлейф, давным-давно убрал бы Калнауса, исходя хотя бы из чувства собственного чиновничьего самосохранения – дабы не запятнать репутацию сотрудничеством с сомнительной личностью. Но тогдашние глава ведомства Владимир Лапа и его первый зам. Андрей Жук расставаться с Калнаусом не спешили. Неужели этот «и.о.» настолько ценный кадр? Почему несколько лет они упорно держали его на должности, откуда такая невероятная смелость? Вероятно, для этого у них были очень «веские» основания. С множеством нулей...

Когда летом 2016 г. правоохранители проводили обыск в усадьбе Олега Калнауса на Кинбурнской косе, кстати, официально не оформленной, там обнаружились многочисленные документы, в том числе уже подписанные и проштампованные бланки строгой отчетности, которые запрещено выносить с рабочего места, множество бирок для скота, печати предприятий и пачки денег в конвертах с указанием адресатов, которым их следует передать.

Так вот, есть предположение, что именно там, в усадьбе на Кинбурне, превращенной в теневой офис по фальсификации документов и раздаче денежных подношений, вдалеке от людских глаз Калнаус время от времени принимал киевских шефов. Бойни, базы, рынки кормили его, а он делился добычей с начальством. Предположительно речь может идти о десятках тысяч долларов ежемесячно.

Разобраться, так ли это, распутать этот многолетний коррупционный клубок от А до Я – дело чести правоохранительных органов. Вместо того чтобы закрывать глаза на деяния высокопоставленных чиновников, демонстративно нарушающих закон.

После избрания нового президента и парламента стартовало колоссальное кадровое обновление, в Киеве сменилось руководство Госпродпотребслужбы, сменился глава Николаевской ОГА, на подходе — новый прокурор области. Смеем надеяться, что команда Владимира Зеленского определит для себя вызывающее дело «ОПГ ветеринаров» как один из маячков, сигнализирующих о ситуации с соблюдением (а точнее – несоблюдением) законности в регионе.

Если, наконец, будут вынесены справедливые приговоры по делам николаевских ОПГ, по всем калнаусам, романчукам, копейкам и синицам, это будет означать, что мы вступили в эру законности и справедливости. А, значит, no justice, no peace – больше не о нас.