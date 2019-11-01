Как я делал прививки от гриппа!

Актуально, ибо после прошлогодних акций и митингов с тысячами рукопожатий Горожанами, у которых здоровье подорванно тарифами от мэра и недоеданием от гарантов и медициной от Супрун, САМ подхватил грипп ( никогда не болел) с симптомами жестокими как глаза нашего мэра. Да еще своих близких заразил.
Рекомендовано Минздравом Украины и домашним врачем, заключить договор с которым наконец дошли руки, ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать прививки от гриппа!
Реальность Николаева!
В поликлинике вакцины нет и не будет. В аптеках вакцины нет. Справочная по аптекам и частным клиникам дает ответ, что есть в клинике Activ Medical на Лазурной.
Первый визит: Здрасте. Вакцина есть. Запись за две недели. Стоимость вакцинации 475 грн .Ждемс!
Второй визит: Здрасте. Бахилы. Вакцина есть французская. Врач супер. Медсестра легкие ручки. Но опять НО! Стоимость вакцины в стоимость вакцинации?? не входит! 1-с не работает. Квитанций НЕТ. Идите себе, болейте!
Опыт борьбы с мэрами и чиновниками привел к внезапно заработающей программе и получению бумаг, но не привел к понижению стоимости услуги до заявленной!
Выводы для Горожан:
1.Обязательно сделайте себе прививки.
2. Найдите вакцину в аптеке и в боксе со льдом в течении 2 часов сделайте себе прививку в бесплатной поликлинике.
3. Поменяйте опять всю эту Владу с мэрами и гарантами к чертям собачим, у которых на все 40 млн Украинцев 126 тыс . сделанных прививок от гриппа перед эпидемией. ( официальная статистика).
4. И будьте Горожанами с позицией, а не Лохами ( как завещал нам Зе).
Любя Горожан!
P.s. Простое “Извините за неудобства» от администратора не себе под носик тоже хотелось!